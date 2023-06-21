仁寶（2324）今（21）日舉行股東會，會中通過配發現金股利每股1元，董事長許勝雄表示，今年因為各國以升息來壓制通膨，但升息對企業帶來資金壓力，因此預估今年企業不會有那麼高的成長率。

仁寶2022年全年營收1.07兆元，雖然突破兆元，卻較2021年衰退13％。今年1到5月累計營收為2,884.6億元，年減9.57％。

仁寶總經理翁宗斌表示，自2022年第3、4季開始，不管消費或商用，庫存都過多，今年第一季以清庫存為主，比較幸運是，庫存已經回到健康正常的水位，因此5、6月，台達電高層說急單很多，仁寶的急單也很多，客戶仍然保守，在通膨情況下，不知道後面會怎樣，因此以急單表現，在需求增加下，庫存回到健康水準。

庫存去化下，翁宗斌表示，下半年營運會優於上半年，保守一點上下半年比例應該是45比55，如果需求動能再強一點，會跟過去一樣是40比60，包括筆電、消費性產品、伺服器等都會成長。

仁寶將在越南成立第3廠，主要生產非筆電產品，仁寶未來仍以PC為核心，但希望PC比非PC，是50比50，今年仍然是60比40。

許勝雄表示，近年來重要事件對個人、企業、國家等層面，都是很大考驗。2018科技大戰，讓企業重新思考全球布局，造成企業界在零組件供應出現短鏈或斷鍊的現象。

他指出，後來又有新冠肺炎疫情、封城、傳染等問題，供貨運輸扭曲，造成大家面對庫存問題，出現很多管理上要處理的問題。俄烏戰爭造成能源糧食價格上漲，又造成通貨膨漲，政府大量印鈔票、QE錢很多，造成物價上漲，通膨很嚴重。近期美國有所收斂，大家希望有效壓制通膨，因此升息，對企業又帶來資金壓力，因此不會有那麼高的成長率。

仁寶主要市場的經濟成長率，美國2.1％、日本1.1％、歐盟3.5％、中國大陸3％。仁寶重要布局是越南，越南進入CPTPP，經濟成長達8％。

許勝雄指出，去年有些市場衰退，但仁寶營收仍突破1兆元，比前年衰退13％。除了過去產品外，大家都在談AI、5G、IOT，還要針對精準醫療，遠距醫療，做很重要的發展機制。未來5G與AI結合，仁寶推出手持超音波醫療終端，醫生拿這個到診所或病患家裡，可以提透過AI進行分析運作。