台中5億高中生死亡案今天偵結，夏姓父子涉殺人罪因證據不足獲不起訴，針對法醫高大成生前注射氯化鉀之說，偵結書指出，台大法醫研究所函文說明，人體如被注射高劑量氯化鉀或磷酸鉀，血液中鉀離子濃度不可能驗出正常值，但依死者於急救時，中國附醫所出具體內血液鉀離子濃度為正常，死者於生前無遭短時間注射高劑量氯化鉀或磷酸鉀可能。

針對死者墜樓前有無遭施打或服用毒藥物？偵結書表示，經查死者經檢察官會同法務部法醫研究所法醫師進行解剖鑑定，報告指出：死者體內並未檢出酒精、葡萄催芽劑、氰化物 或足以導致昏迷、死亡的烈性毒藥物(共驗2551種)。

另台大法醫研究所亦函文鑑定說明，人體如被注射高劑量氯化鉀或磷酸鉀，血液中鉀離子濃度不可能驗出正常值，而依死者於急救時，就中國醫藥大學附設醫院所出具死者體內血液鉀離子濃度為正常等意見，是死者於生前尚無遭短時間注射高劑量氯化鉀或磷酸鉀之可能，本件查無死者於墜樓前有遭施打或服用毒藥物之事證。