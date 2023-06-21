餵藥案持續延燒，昨傳出宜蘭有補習班疑為改善孩童專注力，擅自提供孩童吃「利他能」。食藥署今進一步揭露，該補習班是將班上一名同學吃剩的利他能，擅自提供給其他同學使用，由於「利他能」屬第三級管制藥品，因此補習班的行為已涉違反毒品危害防制條例。

食藥署副署長陳惠芳指出，管制藥品限供醫藥及科學上應用，否則即屬毒品，且醫藥使用須經醫師診療後才能憑處方進行調劑供應，如非以此管道取得也可算為毒品。且利他能（Methylphenidate）係屬第三級管制藥品，因此本案恐涉違反毒品危害防制條例。

陳惠芳強調，目前此案已由宜蘭縣政府主動通報宜蘭地檢署進行偵辦，目前並未發現管制藥品有不當流用之情節。至於補習班案件情節，相關事證還是由檢調偵辦與認定為主。

至於行政院提出將複方苯巴比妥藥物納入管制藥品清單，陳惠芳表示，苯巴比妥在民國89年之前確實為管制藥品，當時就是由管制藥品管理諮議會開會討論放寬，因此是否恢復納管，同樣會召集專家開會研議。

陳惠芳說，目前為強化管制藥品之管理，避免誤用，已在6月15日發函地方衛生局，要求執行管制藥品實地稽核時，一併將苯巴比妥及苯二氮平類藥品列入查核標的加強查核，以杜絕不法情事發生，維護民眾用藥安全。

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