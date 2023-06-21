民眾黨主席、2024總統參選人柯文哲主張重啟服貿，昨（20）日更怒嗆「躺在立院的兩岸監督條例，請民進黨趕快通過」，讓各界也開始討論此議題，甚至有人酸過去參加太陽花的年輕人現在大多改挺柯，結果卻遭柯「背刺」，讓網友喊冤說「我當年相信民進黨！」

鄉民「sea130281」今日在PTT政黑板表示，當年參加太陽花的民眾，有很大一部份是大學生，經過這幾年後他們應該都30多歲了，而此年紀可說是柯文哲的主要支持群眾，「有支持柯，但當初也有參加太陽花的年輕人說說你們現在的心情好嗎？」

不少網友紛紛留言說「我當年相信民進黨，現在證明我蠢」、「參加太陽花是我一輩子的恥辱」、「他（柯）當初是支持服貿的啊」。

也有許多網友強調，當年反對的一直都是黑箱而非服貿，「我柯粉，我當年也有去靜坐，反黑箱、不反服貿」、「雲太陽花才不知道當時訴求是反黑箱」、「當年拉著女友（現在的老婆）穿著黑衣一起在凱道靜坐、遊行。我記得很清楚當時的口號是反黑箱，不是反服貿。」