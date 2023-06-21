總部位於雪梨的羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）近日發表一項新的民調顯示，在2020年澳中關係破裂後，澳洲人現在支持與北京恢復對話，並重新將中國更多地視為經濟夥伴而非安全威脅。

新加坡《聯合早報》引述彭博社報導，羅伊國際政策研究院的民調顯示，約56％的受訪者認為，與中國恢復部長級接觸對澳洲的國家利益非常或比較有益。將中國視為危險的受訪者下降11個百分點至52％，而將中國視為經濟夥伴的受訪者上升了相同的比例，達到44％。

羅伊國際政策研究院表示，這項民調基於在3月14日至26日期間對2077名成年人的調查，誤差率為2.2％。

不過，調查顯示，兩國之間的寒意仍在，五年前，超過一半的澳洲受訪者相信北京會在世界範圍內負責任地行事，而現在這一比例降至15％。

另外，受訪者對美國和中國之間可能爆發戰爭的擔憂加劇，超過一半表示澳洲在這種情況下應該保持中立。

自去年5月工黨政府當選以來，澳洲與其最大貿易夥伴中國的關係穩步升溫。預計澳洲總理艾班尼斯也將在今年年底前訪問中國。