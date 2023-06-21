台灣高教面臨人才危機，教育部今天表示，將規畫博士生獎學金，對優秀的產學合作型博士、學術發展型博士，政府、學校及企業每月共給予6萬至7萬元、3萬至4萬元。不過並非所有博士生都可領這個獎學金，僅優秀者可得。

2019年時，當時科技部長陳良基提出補助每位博士生1個月4萬元、1年共50萬元的計畫，由科技部和教育部各出一半，每年擇優補助600人，以培育我國高階人才。

不過最後卻出現「政策跳票、補助腰斬」的狀況，教育部的角色不見了。最後國科會（原科技部）每年補助300人，博一、博二生由國科會每月補助3萬元、學校則自籌1萬元，博三、博士國科會每月補助2萬元、學校自籌2萬元。

教育部今天在台中靜宜大舉行「大學校院校務、教務經營主管聯席會議」，提出「博士生獎學金計畫」，高教司長朱俊彰表示，現在國內博士生每平均每月可領2至3萬元，教育部希望和學校及業界合作，提高他們的待遇，以吸以吸引年輕人就讀博士班。

教育部表示，未來產學合作型的博士（譬如STEM領域），一、二、三年級每人每月分別可領6萬元、6.5萬元、7萬元，其中教育部分別負擔2萬元、2.5萬元、3萬元，其他4萬元則由學校及企業負擔。

至於學術發展型博士一、二、三年級學生，每月分別可得3萬元、3.5萬元、4萬元，其中教育部分別負擔1.5萬元、2萬元、2.5萬元，其他1.5萬原則由學校和企業負擔。

教育部表示，這項博士生獎學金計畫，僅少部分學生可以領，並有汰弱扶強機制，人數逐年減少，補助額度逐年機制。以產學合作型博士來說，一、二、三年級學生獲獎比例分別為32％、26％、22％；至於學術發展型一、二、三年級學生獲獎比例，分別為8％、7％、6％。

國科會和教育部都有補助博士生計畫，未來會整合嗎？朱俊彰表示，不可能重複補助，可能教育部和國科會會各有自己的補助對象，或會進行整合。教育部現在只是先將補助想法拋出來，還要聽大學的意見，目前還沒有預定的實施時程。