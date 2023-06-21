民眾黨總統參選人柯文哲5月初登記參選時提出重啟服貿，柯文哲昨表示，這是典型的網軍作戰，還反問《兩岸協議監督條例》在立院躺多久了，怒嗆民進黨，對此，民進黨立院總召柯建銘表示，他可能忘記自己有5個委員在立法院，他們從來都沒有提過，希望他能了解整個立法由來，他強調，民進黨沒有雙標問題，是柯文哲雙標。

柯建銘說，柯文哲對立法完全不了解，有關《兩岸協議監督條例》第9屆的時候，他代表民進黨團提出來，當時由召委林為洲審查，當時也提出另外一個法修正，《兩岸人民關係條例》第5條之3修正，也就是未來兩岸之間談判要比照高規格門檻，要比照修憲門檻，還要雙重國會審查，就是不管誰執政都要遵守這個遊戲規則。

柯建銘指出，當時做這樣的框架處理，《兩岸協議監督條例》就不用再處理了，立法院就沒有再審議，因為《兩岸人民關係條例》已經規範很清楚，希望他要了解整個立法由來，民眾黨在立法院有5個立委，他們什麼時候提出來過，這個時候拋出來，坦白說好像是對兩岸拋出善意，但他們完全不知道，過去負責人如何處理，且兩岸問題不是那麼單純的。

柯建銘說，當時講過有關服貿是2013年至2014年臨時會畫下框架，要逐條討論、表決，不可自動生效，當年協商是毛治國代表執政黨來，當時就是要修法，國民黨反對，才有前立委張慶忠3分鐘通過，還是不算的爭議，整個服貿在太陽花運動以前，已經處理完畢，沒有國會保留、立法保留。