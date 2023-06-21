除了燕麥之外，還有什麼食物能降膽固醇呢？新竹台大竹北院區營養師簡若庭分享1種植物固醇，即β-穀固醇，除了能降低血膽固醇外，還可抑制攝護腺肥大，從而改善排尿障礙。食物如酪梨、豌豆、黃豆及南瓜籽等都是來源。

營養師簡若庭在臉書專頁「若米營養師」發文指出，β-穀固醇是一種植物固醇，結構類似膽固醇，存在於植物當中；然而，它不像動物性膽固醇一樣吃多會有心血管疾病風險，反而能降低血膽固醇。

簡若庭進一步說明，當人體吃進含有β-穀固醇食物後，腸道在吸收食物中的膽固醇時，有一部分會被β-穀固醇所取代，因而有降低血膽固醇的效果。除此，β-穀固醇還能抑制攝護腺增生，幫助改善排尿障礙的問題。

至於哪些食物含有β-穀固醇？簡若庭表示，β-穀固醇富含於黃、綠色的植物食材中，如酪梨、豌豆、黃豆及南瓜籽等都是來源，對於想降低膽固醇的人來說，不妨可試試看。

關於植物固醇，營養師林瑀慈曾於成大醫院粉專撰文提到，研究發現，若每日攝取2～3克的植物固醇，對降低血中的總膽固醇與低密度脂蛋白膽固醇有顯著幫助。若想增加植物固醇攝取量，建議可從植物油、堅果、種子、豆類及全穀雜糧下手。可多用未精製的全穀雜糧，如以十穀米、雜糧饅頭取代白米、白饅頭，且每日補充1湯匙堅果種子、選擇適當的植物油烹調料理，也都能增加植物固醇攝取。