藝人炎亞綸遭踢爆與未成年者發生性關係還偷拍影片的醜聞，國民黨台南市立委參選人王家貞、姚正玉、陳以信21日表示，炎亞綸出現在今年市長黃偉哲祝賀畢業生影片，引發家長疑慮，市府應立即剪除。台南市政府發言人田玲瑚表示，教育局在獲悉炎亞綸負面事件後，已要求各校全面停止播出畢業典禮中炎亞綸入鏡影片，網站也全面下架。

陳以信、姚正玉、王家貞指出，畢業祝福是市長層級，有必要更周全慎重，用藝人出面，風險很大，雖然南市畢業典禮陸續結束，但是市府還是有必要把炎亞綸在內的畫面刪除，教育局也有必要利用＃me too事件，在全市各學校做好性平教育。

田玲瑚表示，性平、霸凌、體罰「零容忍」是市府既定政策，教育局在獲悉炎亞綸負面事件後，已要求各校全面停止播出畢業典禮中炎亞綸入鏡的影片，網站也全面下架。

她也強調，市府日後對於活動邀請的藝人，會更加謹慎。近期性騷事件應盡量避免造成受害者二次傷害，請國民黨勿為選舉搏版面，隨意消費他人，造成不必要的二次傷害。

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