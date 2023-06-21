母公司遠東百貨持續提升獲利，2022年營業額570億元，營業利益24.3億元，雙雙創下歷史新高峰。遠百轉投資的遠東SOGO百貨、愛買量販店、City’Super超市亦表現不俗，遠東SOGO業績及獲利較前一年度成長超過1成；愛買量販店發展網路購物，深化外送商機，網購業績成長超過3成；City’Super超市則積極拓展全通路服務模式，強化APP應用，提升服務品質，刺激業績成長。

經歷疫情後，零售業的營運模式隨著消費者行為的轉變也跟著改變。當前消費者在購物時更習慣三件事情：透過網路收集資訊、獲得清楚的商品分類、體驗客製化的服務。

遠百針對這些消費習慣趨勢積極展開相關行動方案，為顧客提供更貼心、客製化的消費體驗，包括：運用POS、APP、社群平台等多元管道，提供豐富的消費資訊，再結合顧客關係管理（CRM）系統與AI數據分析，傳送專屬的商品訊息與購物優惠，讓顧客來到遠百購物時能夠體驗跟網路購物一致的客製化服務。此外，AI數據分析結果，也將成為優化店內商品分類、擺設的參考。

遠百旗下各零售事業體也將持續布局新市場，擴大市佔率。擁有51年歷史的遠百寶慶8月將啟動拆除，規畫原地重建一座高規格、新風貌的環保百貨；位於大巨蛋園區的SOGO CITY預計2025年第1季以前全區開幕完成，營業面積3.6萬坪，是台北市最大量體的購物中心。

重慶遠東城籌備明年第2季開幕，商場面積2.4萬坪，位居雙軌交通樞紐，日均客流量80萬人次，將建造成為中高端消費新地標。