台康生技指出，微生物新廠將建置各一個1,000公升及350公升不銹鋼發酵反應槽，及二條下游生產線。此一廠房共10,884平方米，為地下一層及地上8樓的廠房。新廠的產能設計除因應2025年後既有及潛在客戶需求外，也滿足日益增多mRNA及細胞與基因治療所需pDNA質粒生產之廣大市場。根據Coherent Market Insight報導：全球使用微生物細胞表達的CDMO委外市場在2026市場預估將超過100億美元以上，年成長率高達12.5%。隨台康生技微生物細胞生產廠2025建置完成後，CDMO業務將更加持續高速成長。

台康生技是國內唯一具備美國及日本查廠通過的生技製藥CDMO專業生產廠。今年哺乳動物細胞竹北生產廠也將在今年第三季啟動第二條生產線，產能也將擴增至25,500L，啟動後也已排定批次生產。目前除既有國內、外案件持續成長外，在美國、日本及歐洲與亞洲市場的新客源也陸續增溫；同時台康生技在今年也建置完成pDNA質粒技術平台，將延伸至細胞及基因治療相關之CDMO服務，新微生物生產廠更可以承接目前高速成長的mRNA藥物開發所需pNDA的原料需求。台康生技除持續此專業能力及品質提升外，貼近市場趨勢及客戶的成功一直是我們的首要優先。新廠完工後產能也將擴大並加速國際CDMO接單之需求，無疑將成為台康生技持續快速成長、走向國際提升動能之高效引擎。