保險業徵才出奇招，台灣人壽7月1日起將於台北等6縣市同步舉辦台灣人壽「全國野餐日」活動，超級業務員將分享成功心法，並端出超強新人培訓方案，透過野餐活動Chill互動氛圍，爭取新血加入。

成立75年的台灣人壽，今年擴大招募1700名保險顧問，7月1日於台北、苗栗、台中、台南、高雄與台東等6地同步舉辦野餐日活動，全台將有6百名超級業務員深入分享保險的價值與台灣人壽企業優勢，讓有意挑戰「收入無限大」和「時間彈性佳」的社會新鮮人、跨界菁英及壽險業夥伴，為未來人生加值。

台灣人壽重視新人培育，透過數位學習平台及台灣人壽電視台（Top Channel）頻道，24小時不間斷提供逾2000檔成功分享與學習影片，讓員工不受時空限制，隨時充實能力提升自我；為了協助年輕世代認識壽險事業，台灣人壽準備「Go Beyond！超越自我」電子書，深入剖析金控資源、數位資源、全方位分級訓練系統及生涯規劃，幫助新鮮人更全面認識壽險領域。

台灣人壽表示，即日起至6月30日透過業務同仁完成台灣人壽職能測試（CBS），前100位報名者，可於野餐日活動享用餐盒一份，歡迎年輕世代或想轉換跑道的各界菁英，一起加入台灣人壽大家庭，以共創共好的理念，提供客戶更好的商品，更優質的服務。