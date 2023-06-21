台中5億高中生死亡案今天偵結，夏姓父子涉殺人罪未獲起訴，攸關賴生鉅額遺產繼承備受關注。台中地檢發言人、襄閱主任檢察官詹常輝今表示，檢察官認定兩人無結婚真意，是假結婚，有無效要看法院判決。
詹常輝指出，夏男及賴生兩人無結婚真意，而辦理登記是不實的，檢察官認定是假結婚，今天依刑法第214條使公務員登載不實罪嫌提起公訴，有無效看等法院判決。
針對測謊部分，詹常輝說，測謊在刑事判決上是否會被採用有兩說，他（夏）跟檢察官說測謊不準，而拒絕測謊，測謊一定要本人同意，否則不能強測。
台中5億高中生死亡案今天偵結，夏姓父子涉殺人罪未獲起訴，攸關賴生鉅額遺產繼承備受關注。台中地檢發言人、襄閱主任檢察官詹常輝今表示，檢察官認定兩人無結婚真意，是假結婚，有無效要看法院判決。
詹常輝指出，夏男及賴生兩人無結婚真意，而辦理登記是不實的，檢察官認定是假結婚，今天依刑法第214條使公務員登載不實罪嫌提起公訴，有無效看等法院判決。
針對測謊部分，詹常輝說，測謊在刑事判決上是否會被採用有兩說，他（夏）跟檢察官說測謊不準，而拒絕測謊，測謊一定要本人同意，否則不能強測。
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