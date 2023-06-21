台灣熱氣球嘉年華活動即將在6月30日在台東縣鹿野鄉登場，按照往例，台東縣府在開幕及閉幕光雕音樂會都會邀請藝人擔綱壓軸演唱主角，今年7月1日開場音樂會壓軸邀請藝人黃明志、閉幕8月28日則是炎亞綸。

如今炎亞綸疑捲入ME TOO風暴，主辦單位台東縣政府今天表示，透過廠商暫時聯繫不上炎亞綸及經紀人。

台灣熱氣球嘉年華活動海報。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府交通觀光旅遊處遊憩科長劉奇朋說，基於熱氣球活動配合演出的藝人都需要健康形象，上午己經決定撤銷炎亞綸的演出，將會再尋覓其他藝人來擔綱壓軸嘉賓。