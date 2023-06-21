52歲藝人NoNo（陳宣裕）今(21日)被「小紅老師」跳出，怒掀過去性騷擾惡行，其中一名受害者是知名電視台的工作人員，節目主持人姓名只有2個字，2008年時他們得到一個標案，主持人是NoNo，錄影地點在綠島，那天是以敲活動檔期為由交換電話，沒想到是惡夢的開始，受害者說那天忙到凌晨三點多，她還一直收到NoNo噓寒問暖的訊息，並給她NoNo房間號碼，邀她去房間吃泡麵休息，她婉拒後NoNo依舊死不放棄，之後NoNo看到她就不給她好臉色看，認為她很不上道。

小紅老師駁斥網上「檢討受害者」的聲浪，認為穿著清涼不應該是被侵害的原因，她希望每個女生都有自由選擇穿著的權力。接著，小紅老師開始分享記者會前收到的案例，其中有網友表示7、8年前跟NoNo在網上認識，一開始以為對方是親切的大哥哥，某天下班NoNo說要來接她，當時她在101站櫃，因為下班時很晚了沒有捷運，便答應對方，沒想到女生一上車，NoNo就開始伸手摸她大腿，說自己很愛絲襪，接著把她載到市民大道的地下停車場，接著把她拉到殘障廁所進行了一切，甚至沒有戴保險套。

該網友說：「當時的我真的嚇壞了，沒想到那個親切的大哥哥會做這種事，第一次被這樣後我換了工作，從101換到松山，他（NoNo）還是持續密我找我，甚至會在我工作的店外面堵我」，「最後是我跟他說，如果你再這樣騷擾我，我就要報警，他才消失，我沒有跟任何人講過，直到過了幾年才跟身邊的人提到，大家也只會笑我說，你當時怎麼沒有去爆料，是啊，我怎麼沒有這麼做，因為我只是個路人，對方是明星，我也沒有留下任何證據，大家可能只會檢討她」。

該名網友表示，NoNo的手腿毛都很長，「他的那邊非常大，所以我記得我非常痛」，並強調當時他女兒才剛出生，覺得自己很對不起NoNo的老婆和女兒，事情是在2015年發生，而小紅老師收到最早的爆料是在2013年，該人表示NoNo找他陪回內湖家中，沒想到NoNo卻突然壓上她，最後該女是逃出來搭上計程車逃走，而該人是電視台的實習生。

第三位受害者表示是用同樣手法被要到電話，而且NoNo還在車上對她進行「侵入性動作」，還對她說：「只要沒射就不算了，這次就放過妳」，而這件事發生在2011年，並反問受害者：「有沒有看過這麼大的？」但受害者已經結婚了，她只希望收到道歉，以及不要再有人受到傷害。

小紅老師說，NoNo都對新人、工作人員下手，「只要讓他覺得沒殺傷力的、她會閉嘴的、她不會爆料的」，還有網紅素人，看起來地位比他低好欺負的，NoNo就有可能下手，且NoNo可能都認為是10多年前，沒有證據，才不願意認錯道歉，「重點是他剛生女兒的時候還性侵別人，如果今天換成是他女兒被性侵作何感想」。

事發之後，NoNo老婆表示第一位Amber是他們交往前的事情，所以她不知道，但小紅老師表示那個時間點NoNo跟朱海君已經交往很久了，小紅老師確認她的事情和Amber的事情都在NoNo跟朱海君交往期間，至今卻不認，也沒得到一句道歉，「如果朱海君知道的話，她是加害者，如果她不知道的話，她可能也是受害者」，因為她一直被自己的另一半欺騙。

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