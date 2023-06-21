據美國之音引述路透報導，美國政府對高端電腦晶片的出口限制，迫使中國產生晶片黑市。在中國科技重鎮深圳的華強北電子市場的供貨商，以比原價翻倍的價格出售頂尖的英偉達（Nvidia）人工智慧（AI）晶片。

路透20日報導，深圳華強北的賽格廣場摩天大樓的最低十層充斥各類的電子商店，出售從照相機到無人機的所有電子產品。儘管沒有任何廣告，但消費者只要悄悄地詢問，就可以買到美國頂尖晶片廠商英偉達出產的A100人工智慧晶片。不過，這些晶片的價格不菲。

路透採訪的2名匿名商戶說，他們可以提供少量的A100人工智慧晶片，不過要價是2萬美元一片，是原價的2倍。

報導稱，儘管在中國購買和銷售美國高端晶片不是非法的，不過，這些店鋪不希望引起美國或中國當局的注意。

美國政府去年9月下令，美國頂尖人工智慧晶片和超算供應商英偉達（Nvidia）停止向中國和香港出口兩種最尖端的晶片，A100和新近開發出來的H100。在美中政治和貿易緊張加劇之際，這是美國力圖遏止中國的人工智慧和超算發展努力的一部分。此前，美國已經公佈了一系列與半導體有關的出口管制措施。

在OpenAI公司成功地推出ChatGPT之後，全球興起人工智慧AI狂潮，對高尖端晶片的需求激增，尤其是被認為最善於處理機器學習功能的英偉達的微處理器。

路透援引一位香港買家的話說，這些商戶從美國之外的地方購買A100晶片，報價15萬港幣，約1.915萬美元，並且明言沒有保修或後續服務支持。

這些賣家說，它們主要以兩種方式獲得這些晶片。一是搶購英偉達向美國大公司批量發貨後流入市場的多餘庫存，二是通過從在台灣、新加坡和印度註冊的當地公司進口。

路透聯繫到十位中國和香港的商販說，他們很容易就能獲得少量的A100晶片。報告強調，他們的信息表明，中國對這種晶片確實急需，但是，美國的出口管制可以通過小批量的交易相對容易地繞過。

路透無法估算有多少英偉達的A100和H100晶片流入中國，或中國需要多少才能滿足需求。這些不願意披露身份的商販表示，買家通常是應用軟體開發商、初創公司、研究人員或遊戲機生產商。還有一位商販說，買主也包括中國的一些地方當局。

英偉達公司在向路透提供的一份聲明中說，公司不允許向中國出口A100和H100晶片，不過能夠提供符合美國法律的降低了能量的替代晶片。「如果我們收到訊息，一位客戶違反與我們的協議，並違犯美國法律出口受到限制的產品，我們將立即採取適當的行動。」

美國商務部一位發言人在一項聲明中說，出口管制措施對中國獲取高端晶片的能力有「實質性的影響」。聲明還說，相關買家謀求通過非法途徑獲取這些晶片的報告並「不令人驚訝」，而有關違犯的指稱將得到調查。

報導說，中國國務院信息辦及工業和信息化部都沒有回應置評請求。

英偉達去年9月表示，如果中國公司決定不購買英偉達的替代晶片產品，該公司第三季的銷售可能要損失4億美元。為此，英偉達專為中國市場生產的速度更慢的新替代產品A800和H800，目前被騰訊、阿里巴巴等中國公司大量購買。這些公司有能力批量購買。