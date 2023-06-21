Gerrit Cole was frustrated by Jose Caballero's antics between pitches. Cole responded by throwing his fastest pitch of the night, throwing another one over his head and then jawing at him after striking him out pic.twitter.com/9lFaMmhSTo — Jomboy Media (@JomboyMedia) June 21, 2023

The Yankees are 7-0 this season coming off a loss when Gerrit Cole starts.



That's tied with the Angels and Shohei Ohtani for the most wins when a starting pitcher takes the mound following a loss this season. pic.twitter.com/OIUD46Lu8s — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 21, 2023

六月的洋基陷入大低潮，團隊打擊率1成96、攻擊指數0.623都在全大聯盟墊底，吞下一波4連敗，不過今（21日）將止敗希望託付給王牌投手寇爾（Gerrit Cole），他也順利以7.1局只掉1分搶眼發揮，帶領洋基以3比1打敗水手，寇爾搶下本季第8勝。

對陣同樣在美聯西區掙扎的水手，寇爾前五局2度遭水手攻佔得點圈，最終都能平息下來，直到六局上投出觸身球後，再被水手今年最大驚奇克蘭尼奇（Jarred Kelenic）打出二壘安掉分，不過七局上開始連飆4K，寇爾最後用了105球後退場休息。

七局上發生小插曲，寇爾疑似對於荷西卡巴列羅（Jose Caballero）的一連串的賣弄感到不悅，一度飆出整場最快的99英哩速球，最終將他三振出局，寇爾在走進休息區前直盯荷西卡巴列羅，然後轉向水手板凳搖起右手食指，由於臉部表情太讓人討厭，已經被推特網友做出各種迷因（Meme），寇爾賽後表示自己是因為水手教練搖著手指說垃圾話，所以才用同樣的動作回敬他。

根據《ESPN Stats & Info》推特，當寇爾在洋基輸球後的隔天登板，球隊一共拿下7勝0敗戰績，在同樣狀況下，二刀流球星大谷翔平也率天使奪下並列最多7勝，寇爾個人則是拿下4場勝投、1.87防禦率。