六月的洋基陷入大低潮，團隊打擊率1成96、攻擊指數0.623都在全大聯盟墊底，吞下一波4連敗，不過今（21日）將止敗希望託付給王牌投手寇爾（Gerrit Cole），他也順利以7.1局只掉1分搶眼發揮，帶領洋基以3比1打敗水手，寇爾搶下本季第8勝。
對陣同樣在美聯西區掙扎的水手，寇爾前五局2度遭水手攻佔得點圈，最終都能平息下來，直到六局上投出觸身球後，再被水手今年最大驚奇克蘭尼奇（Jarred Kelenic）打出二壘安掉分，不過七局上開始連飆4K，寇爾最後用了105球後退場休息。
七局上發生小插曲，寇爾疑似對於荷西卡巴列羅（Jose Caballero）的一連串的賣弄感到不悅，一度飆出整場最快的99英哩速球，最終將他三振出局，寇爾在走進休息區前直盯荷西卡巴列羅，然後轉向水手板凳搖起右手食指，由於臉部表情太讓人討厭，已經被推特網友做出各種迷因（Meme），寇爾賽後表示自己是因為水手教練搖著手指說垃圾話，所以才用同樣的動作回敬他。
根據《ESPN Stats & Info》推特，當寇爾在洋基輸球後的隔天登板，球隊一共拿下7勝0敗戰績，在同樣狀況下，二刀流球星大谷翔平也率天使奪下並列最多7勝，寇爾個人則是拿下4場勝投、1.87防禦率。
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