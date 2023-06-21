深圳市中級人民法院深圳破產法庭20日向境內首宗個人破產案債務人梁文錦送達民事裁定，裁定該案已執行完畢，並依法免除其未清償債務，宣告讓大陸境內首宗個人破產案獲得經濟重生。在重整計畫執行的第21個月，最終清償了所有的債權本金的他表示「終於鬆了一口氣，可以開啟我全新的生活了」。

大陸境內首部個人破產法規《深圳經濟特區個人破產條例》從2021年3月1日起實施。截至目前，深圳中院共收到個人破產申請1635件，已立案審查411件，裁定受理破產申請117件。梁文錦申請個人破產案是境內首宗個人破產案，也是首宗個人破產重整案。

根據澎湃新聞報導，今年37歲的梁文錦2018年選擇藍牙耳機市場創業。由於沒有穩定的客戶資源，加上受疫情影響，債務越壘越高且無力全部償還。截至破產申請提出之日，他的債務總額約75萬元（人民幣，下同），且僅有3萬6120元存款、4719.9元住房公積金，每月固定工資收入約2萬元，無房產、車輛等大宗財產。

因此，2021年3月10日，梁文錦向深圳中院提出個人破產申請。根據法院裁定生效的重整計畫，梁文錦三年內償還借款本金，所有利息被免去。如果不能按重整計畫執行，債權人依法有權向其追索未歸還的所有借款本息。

該案指定破產管理人主辦律師劉勝軍表示，從2021年5月受理到現在，如果不停止計算，估計將再產生超過30萬元的利息。「申請個人破產對於債務人來講，是實實在在地對他進行救助。」

梁文錦表示，通過努力工作，賺錢，加上生活節儉，實現了提前還款。在今年4月中旬，也就是重整計畫執行的第21個月，他最終清償了所有的債權本金。隨後，他向法院申請免除剩餘未償還的債務，獲得了裁定批准。