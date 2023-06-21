板橋私幼8幼童驗出微量苯巴比妥，新北市衛生局將5日入園採檢，苯巴比妥檢測為臨界值的4幼童檢體送台北榮總質譜儀確認，昨(20)日報告出爐，4幼童血中苯巴比妥結果皆為「未檢出」，證實虛驚一場。對此，臉書粉專「漂浪島嶼--munch」呼籲當初吐過「餵毒」兩字的官員、名嘴、網軍側翼別裝死，要他們出來面對、道歉。

新北幼兒園餵藥案已延燒數日，就目前送台北榮總進行「質譜儀」分析結果，皆未驗出管制藥品。對此，臉書粉專「漂浪島嶼--munch」今(21)日在臉書痛斥，過去一票官員、名嘴、網軍側翼信誓旦旦、搧風點火指責餵毒，搞到家長人心惶惶，幼教不願餵藥，甚至發起「要真相大遊行」。如今真相已出，他呼籲當初吐過「餵毒」兩字的官員、名嘴以及網軍側翼別裝死，出來面對、道歉。

「選戰操作，最慘就是淪為撥灰人」，漂浪島嶼意有所指的表示，別人一直倒灰，自己一直撥灰，這議題沒倒成，再換下議題，反正倒錯無事，一倒再倒，總有傷害，一方就困在守勢，終日等著接招忙著撥灰。

他強調，既有「要真相大遊行」，就該有「不要帶風向、亂倒灰大遊行」，要潑灰人出來面對，「讓社會看清誰在只為選舉惡意抹黑！」