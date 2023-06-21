乾杯2022年合併營收37.86億元，年增達22.93％、連3年創高。惟受中國大陸虧損拖累，營業虧損0.45億元、較前年轉虧，加上業外因提列資產減損同步虧損0.78億元，使稅後虧損達1億元、每股虧損5.42元，為登錄興櫃以來首見虧損、齊探歷年新低。

觀察乾杯去年兩岸營運，台灣事業營收26.05億元、年增達48.8％，營業利益0.72億元，較前年虧損0.84億元顯著轉虧為盈。中國大陸事業營收11.8億元、年減11.15％，營業虧損1.13億元，較前年獲利1.72億元大幅轉虧。

乾杯董事長平出莊司表示，集團為追求營收及獲利穩健成長，去年台灣新展8家、中國大陸新展4家，將總門市數自55家推升至67家。台灣隨著疫情陰霾遠離，餐飲市場自谷底彈升，惟中國大陸仍嚴格防疫，餐飲市場深受嚴峻疫情干擾，營運效益難以展現。

展望2023年，乾杯看好台灣餐飲市場續暢，將以台灣為展店主力，並重啟歐美市場的海外事業開拓，著手籌備英國倫敦開店。至於中國大陸事業營收雖自去年底彈升，但因疫情情勢瞬息萬變，且中國大陸經濟復甦情形仍須觀察，集團對此仍審慎以對。

乾杯2023年前5月自結合併營收19.85億元，年增達48.67％、續創同期新高。集團表示，台灣除持續新展既有品牌門市外，將轉向發展新品牌，預計至少新展6家店、推出2個新品牌，其中5月已開出新品牌「高木和牛食堂」，據悉另一個新品牌將是高價鍋物。

中國大陸方面，乾杯將持續關注疫情變化和經濟復甦情勢，穩健在一線城市及周邊衛星城市以現有品牌「老乾杯」、「乾杯」開店，今年預計新展1～2家店。除了餐廳事業外，批發零售事業亦將持續開發和牛商品，幫助提升和牛全牛利用效率。