高雄1名狼師遭踢爆20多年前對女學生伸出狼爪，迄今仍在前鎮、鳳山一帶教書。對此，高市議員黃捷今（21）日痛斥，狼師禽獸不如，要求相關單位立即啟動行政、司法調查。高市議員黃彥毓也痛陳，要求市府針對該補習班暫停營業，不要讓有疑慮的業者接觸小孩，待檢方釐清。

昨1名女音樂老師在網路自揭，當年僅13歲，卻被狼師性侵及性騷，時間長達3年，讓她出現憂鬱傾向，而20多年過了，這名狼師竟然還在高雄補教界，招收前鎮區籬仔內、崗山仔地區的瑞豐、瑞祥、英明國中，鄰近鳳山五甲地區的鳳甲、五甲、鳳西國中等學生。

選區在鳳山的黃捷今出面痛斥，痛批狼師禽獸不如，昨天所有家長都爆炸了，不能讓這樣的事情發生在高雄，第一時間她要求教育局、社會局必須啟動司法跟行政調查，內容屬實的話，要依照補教法立即解聘，若狼師是負責人可以馬上廢止補習班立案。

黃捷說，司法方面可能過了法律追訴期，但還是希望地檢署介入偵辦，至少請狼師到案說明釐清真相。她也心疼受害人非常勇敢，雖然過了20幾年，仍在＃Metoo風波願意講出來，勢必面臨非常多社會壓力，也希望她優先照顧自己。

高市議員黃彥毓也痛陳，要求市府針對該補習班暫停營業，不要讓有疑慮的業者接觸小孩，待檢方釐清。（柯宗緯翻攝）

前鎮、小港區市議員黃彥毓也直言，一想到這麼令人痛心的是發生在選區內，就感到十分不安，儘管20幾年前的往事，但這期間是否有其他受害學童呢？想到這就讓他不寒而慄。

黃彥毓認為，這件事情教育局甚至市府，根本沒有意識到這件事情的嚴重性，而且並沒有站在受害者的感受來處理；他要求在這之前疑似事件的補習班就應該先要求暫停營業，待檢方釐清。

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