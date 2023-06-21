今天（21）日是24節氣中的「夏至」。中醫師表示，夏至是一年中正午太陽高度最高的一天，白天時間也自這天起逐漸變短，民眾須特別留意養生保健，以防病戾之氣上身。夏至養生有4要點，包括今天適合吃麵，但西瓜、香瓜等寒涼水果不宜吃太多。

中醫師鄭秉濠於馬光醫療網表示，夏至是指夏天到了一個極致，白天時間即將從這天開始逐漸變短，根據易經，夏至過後，陽氣盛極而轉衰、陰氣初生，因此儘管天氣炎熱，但陰氣開始生長，民眾特別須留意養生保健，否則病戾之氣找上門。

他表示，夏至養生有4要點：

1. 此時為瓜果類盛產季節，如西瓜、香瓜等較為寒涼的水果，不宜過食，適量為主。建議每周宜2～3次，每次約2～3片即可。

2. 古有云「冬至湯圓，夏至麵」，因此時的小麥是剛收成新鮮的，且帶有降火開胃的功效。由於夏季仍稍悶熱，此時飲食應以清淡為主、減少油炸辛辣之食物攝取。

3. 夏季炎熱、心火為旺，但夏至過後即將進入秋天，秋屬燥，在養生茶飲方面可以使用所謂「益胃茶」（包含北沙參、玉竹、麥門冬、生地、玄參），來清心益胃。

4. 穴位養身：包括神門穴：可安神寧心；足三里：調理脾胃；陰陵泉：可運中焦，化濕滯。