各縣市都在推動能源轉型、淨零碳排，新北市是台灣人口最多的都會區，為了協助轄內業者有效達成節能減碳的實質效益，新北市經發局6月29及30日將在新莊宏匯廣場11樓舉辦「新北綠色能源媒合會」，現場彙集儲能、節能、太陽光電及能源補充設施等20家綠能業者，一對一媒合，加速新北2025淨零排放的目標。

經發局長何怡明表示，今年是新北減碳年，經發局逐步推出減碳四部曲，6月15日已推出「新北Net Zero 碳健檢中心」，協助企業制定減碳策略，降低碳焦慮；6月29日及30日「112年新北市綠色能源媒合會」，將協助企業找到最適合的節電、儲能、太陽光電及能源補助設備；7月10日「新北永續城市-產業淨零論壇」，以產官學公私協力，共同簽署「新北淨零排放倡議」；11月還會有「減碳技術媒合工作坊」，提供業者產業技術服務團諮詢、碳盤查認證的實務作法，加速企業自主宣告減碳。

經發局指出，新北溫室氣體排放量以住商部門占比近4成最高，配合4月起電費調漲，儲能、節能或是智慧用電等需求愈來愈高，市府廣邀社區管委會、中大型賣場、停車場業者等單參與「新北綠色能源媒合會」，針對住宅、賣場及停車場等場域節能媒合，提供用電診斷、創能方案及儲節能規畫。

現場有各家業者的專屬攤位，提供一對一給的媒合與諮詢服務外，還有多場綠能業者專案說明會，包含案例分享及解決方案。還有「112年度新北市低碳社區改造補助」、「112年度推動設置太陽光電發電系統實施計畫等各項補助方案，預估將有300人參加，為新北市的公寓大廈創造2000萬度節電，創造出38MW(百萬瓦)太陽光電設置潛能，為新北市帶來每年420百萬度的綠電效益。

另外，針對能源補充設施和儲能部分，預計可為新北市停車空間帶來超過1500個具有充電功能的次世代停車位，協助轄內30處以上社區導入儲能方案。經發局表示，即日起只要有意參加者，可至(https://reurl.cc/dD2GKq)網站報名，除了有專屬優惠外，填寫問券還可獲節能小禮，且針對「來趣新北金發局」臉書專頁指定貼文按讚(https://www.facebook.com/economic.gov)，還能獲得實用生活小物。