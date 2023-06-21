協易機械致股東報告書提到，展望2023年，全球經濟仍深受通膨影響，電子業去化庫存速度不如預期，加上中國經濟衰退，中美貿易戰爭未見平息，這些因素都讓產業發展與預測更加困難。

協易機指出，俄烏戰爭仍未停戰、美國通膨率上揚、Fed仍將持續升息、美中貿易科技戰仍緊繃的情勢下，展望2023年全球經濟，預期將延續2022年下行趨勢，汽車業也紛紛為消費支出減緩做準備。但就金屬沖壓產業的發展情況，美國市場2022年表現強勁需求，受惠於後疫情，社會與經濟活動回到正軌，即使供應鏈有一些變化，金屬沖壓業者仍有望持續增加投資。歐洲2022年雖因能源及通膨影響經濟成長，但作為氣候變遷最重要的倡議者，邁向淨零碳排已成為所有製造業必走的路，預期伺服沖床的需求上將會有新的需求。

協易機預期中國大陸歷經嚴格的防疫與風控，短期而言經濟活動削弱。長期趨勢，需待政府策略發展仍有待觀察。日本市場面對日幣貶值之情況，與日系廠商競爭仍相當嚴峻，協易機業務單位需與客戶維持緊密關係，並發揮彈性及系統整合之能力吸引客戶興趣，預計沖床搭配週邊自動化的專案會是重點。東南亞和台灣市場主要著重在C型與半門型等中小噸數的沖床，面臨當地廠商的價格競爭壓力越來越大，是協易現階段即刻須嚴正面對的課題，才能在該區域持續生存。

協易機4月淨利歸屬母公司0.26億元，EPS為0.17元，較去年同期稅後虧損0.16億元，年增幅270％，加上第一季EPS為0.3元，前四月EPS回升至0.47元。5月合併營收4.42億元，月增50.6％、年增100.6％；前五月合併營收16.19億元、年增49.5％。

協易機不僅打入日系汽車零組件及美國家電設備供應鏈，加上協易機去年取得歐盟CE認證，有助於打入歐洲電動車供應鏈體系，市場預期，AI帶動伺服器、電動車、淨零碳排、航太等趨勢帶動下，伺服沖床需求明顯增長。

協易機近期股價上漲，21日以平盤25.6元開出，最高達25.7元，獲利回吐賣壓湧現而拉回，目前下跌。