今年國際經濟情勢持續處於多重下行風險挑戰下，各主要機構預測皆指出，今年全球經濟成長率將較去年為低，但南科今年1至4月營業額在積體電路產業的有力支撐下，仍締造了歷年同期最佳4584.82億元的成績，維持雙位數的成長率10.52％。

南科管理局21日發布新聞稿說，積體電路產業受到終端產品晶片庫存調整影響，終端消費需求動能仍處於低點，但南科受惠擴廠效應及全球最先進高值的製程加持，本期營業額為3783.24億元，較去年同期營業額成長20.28％。依據智庫綜合評估預期，產業營運低潮有望在今年第2季落底，且預期第3季在旺季效應及AI晶片需求帶動下，營收開始展現較大幅度地拉升。

光電產業部分，由於占大宗之面板產業，尚受自2021年下半年起的產業循環影響，再加上庫存仍待消化，此期1至4月營業額為521.17億元，較去年同期營業額衰退26.57％；但廠商持續透過減產加速調節面板價格，並透過最佳化產品組合，強化高值面板包含車用、醫用面板的銷售，提升產業競爭力；故面板景氣已在今年第1季築底，在電視面板已回升至成本價以上後，整體面板出貨可望逐月回溫，展現出產業回暖跡象。

對於今年的發展，南科管理局認為，受惠積體電路產業在南科持續擴產，且產業預期於今年第3季開始復甦的發展態勢下，南科今年全年營業額表現將可期待在穩健中拚成長。