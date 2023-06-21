「抖音男神」耀樂指控外流不雅片 炎亞綸突襲記者會2度鞠躬道歉

37歲男星炎亞綸（本名：吳庚霖）近日被「抖音男神」耀樂爆料過去16歲時曾被炎亞綸強制發生關係，還被要求拍性愛影片，未料竟不慎外流，炎亞綸竟只付了幾萬元律師費和生活費打發他，最後還始亂終棄。今耀樂舉行記者會，炎亞綸竟突襲現場，語帶哽咽跟耀樂道歉並鞠躬，表示先將時間留給耀樂說明一切，事後會再私下聯繫協議此事。

耀樂稍早穿白色T恤、黑色鴨舌帽現身，表示希望說明這兩天發生的事情，他與炎亞綸2017年認識，當年他才16歲，沒想到話才說到此處，穿著白色襯衫、戴白色鴨舌帽的炎亞綸突然現身，在鏡頭前向耀樂鞠躬道歉，「我要在這裡再一次跟你說對不起，讓你承受了人生中不該承受的事情」，接著離開現場，耀樂也潰堤，接著到休息室整理情緒，約7分鐘後才再度現身。

炎亞綸稍早突襲耀樂記者會現場，鞠躬致歉。（圖／粘耿豪攝）

炎亞綸強調，今天是專程來跟耀樂道歉，接著離開現場。（圖／粘耿豪攝）

耀樂情緒激動潰堤。（圖／粘耿豪攝）

「抖音男神」耀樂控偷拍性愛片 炎亞綸突襲記者會2度鞠躬道歉。（影片/中時新聞網娛樂）

耀樂稍作喘息後，他說明，自己是在16歲時與炎亞綸認識，由於對於演藝事業相當憧憬，因此來到台北念書，至於第一次對方違反他意願強迫發生關係，是在2018年在橫店拍戲時，當時耀樂一起床就感覺到炎亞綸直接將生殖器插入自己身體，即使耀樂嚴肅的向對方拒絕，加上身形瘦小無力反抗，但對方仍沒停止，事後他只能自我催眠這是情侶間該有的行為。

炎亞綸快閃離開。（圖／粘耿豪攝）

耀樂一度情緒激動無法言語。（圖／粘耿豪攝）

耀樂指出首次拍攝性愛影片在炎亞綸的天母住處，當年發現後他就拒絕對方，而炎亞綸也給予承諾不會再犯，沒想到2018年中秋節前夕發現他與炎亞綸性愛影片外流，當下感到非常驚慌，接著便私訊問炎亞綸何時偷拍錄影？炎亞綸表示不知道為何影片會外流，可能是送修手機被盜，如今過了5年，耀樂表示，這種行為根本是在敷衍，加上他只跟炎亞綸一人發生過性行為，甚至質疑是炎亞綸自己流出影片，因此要求他把這5年調查出來的證據公開說明，此外，拍攝未成年少男性愛影片本就違法，希望炎亞綸說明清楚，不要再混淆視聽。

耀樂表示如今選擇站出來，是擔心有更多人受害，因此若自己不先勇敢站出來，怎麼幫助其他受害者，對於炎亞綸遭到爆料後才道歉，他認為這種道歉相當沒有誠意，因此無法接受。耀樂表示2018年至今有許多相關案件發生，也與許多受害者私訊互相打氣，接著向所有人喊話：「這些都不是我們自己的問題」，也坦承這是許多人一輩子的傷， 對於很多人而言，可能永遠都無法重新站起來，而他是有親友支撐才能回歸校園，但也強調這個傷痛永遠都在。

耀樂先前發文表示，剛滿16歲時一個人到台北讀書遇到炎亞綸，原本以為對方是他的白馬王子，甚至獻出第一次，沒想到對方卻在未得到他允許時拍攝性愛影片，甚至還外流，耀樂坦言當時很生氣，一個人面對外界風浪，「結果這份愛換來的是拋棄」，甚至還聽聞炎亞綸對外人說如果結果耀樂出來爆料，「要請黑道解決他」。

對此，昨(20日)炎亞綸發文，承認年輕時容易戀愛腦上身，對舊愛做了不好的事情，願意當面道歉，過去在處理愛情時有很多不成熟的地方，未來願意花時間上課改過，也願意跟對方面對面道歉，「我知道我該面對、不逃避，直接看著自己腐爛的內在才能將腐肉清除，面對自己的扭曲才能將扭曲導正」，也不會逃避後續要彌補的一切。

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