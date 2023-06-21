今日是夏至，台北市立天文科學館表示，今天是太陽行至最北的一天，當日正午時的日影也最短，提醒民眾只要在上午11時56分時準備一根可直立的桿子，即可體驗「立竿無影」的夏至限定奇特現象，也邀請民眾拍下「立竿無影」畫面，分享在天文館臉書粉絲頁「台北天文通」。

天文館介紹，夏至是太陽抵達黃經90度的時刻，此時陽光直射北回歸線，當地正午時分的太陽就在正頭頂，因此不會出現影子；位在北回歸線以北，影子會偏向北方，以南則會偏向南方。

天文館補充，夏至也是北半球全年白天最長、夜晚最短的日子，緯度越高、白晝越長，北緯66.5度以上的極區內則會出現「永晝」現象。

天文館提醒，常有人誤解夏至是一年中最早日出與最晚日落的日子，其實不然，以台北為例，日出最早是在6月7日至6月12日間，日落最晚則在6月27日至7月9日間。

天文館表示，另一個常被誤解的是「正午」時刻，正午是指太陽通過正北、天頂與正南所構成子午線的時刻，此時太陽位於一天中最高的位置，但正午並非都在12時整。以夏至而言，正午時刻為11時56分，只有在7月12日至8月9日這段期間才是12時。