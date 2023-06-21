代表民進黨出戰2024總統大選的副總統賴清德，昨拋出補助私立大學學費差額，每生至少補助2萬5000元，遭藍營批評是大撒幣。對此，行政院副院長鄭文燦21日透露，這是反映台灣未來教育公平的政策方向，有必要編列相關預算，未來也將擴大公私立弱勢生補助，相信行政院的周延規畫能帶給私立大學及弱勢學生更大支持。

鄭文燦上午出席2023、2024年度300億中央擴大租金補貼專案計畫啟動記者會，會前媒體問道，民進黨提出私校學雜費補助計畫，遭專家批評是將高教當贈品，藍營也稱這是政策買票，目的是為搶青年選票跟政策買票，全教總也稱公共幼兒園政策是前車之鑑，若一味砸經費但監督力道不足，未來教育品質堪憂。

對此，鄭文燦指出，照顧年輕族群、弱勢團體，是明定於疫後特別條例中的目標，因此政府日前推出就學貸款補貼，盼降低學貸族負擔，而賴清德擔任行政院長期間也推出優惠學貸方案，如利息補貼、貸款期程延長等。

鄭文燦說，尤其賴出身貧苦家庭，非常了解大學生的生活經濟壓力，本次總統、副總統也有參與行政院討論，顯見這是經周延討論而形成的政策。

鄭文燦表示，目前政府對公立大學的補助遠超過私立大學，但私立大學學費高過公立大學的學費，平均一年差了5萬，因此有必要補貼公私立大學學費差額，縮短落差、促進公平，畢「竟教育是促進社會公平，而不是複製不公平」，許多私大學生必須打工、申請學貸，盼此政策能讓私大品質更好、更照顧學生，減少打工跟學貸的申請。

另外，針對公私立大學弱勢生，鄭文燦透露，教育部將研議擴大補貼，提高整體弱勢學生比例標準，擴大照顧涵蓋度，教育部會與相關部會研議好後推出。