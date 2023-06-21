宏都拉斯一座女子監獄20日爆發幫派衝突，釀成至少41人死亡，其中多數人被活活燒死。

中美洲國家宏都拉斯一座女子監獄昨（20）日發生幫派衝突事件，釀成至少41名女子死亡，其中多數人被活活燒死。

綜合美聯社、英國廣播公司（BBC）報導，宏國首都德古西加巴（Tegucigalpa）西北方50公里處塔馬拉（Tamara）的一座女子監獄昨日發生嚴重幫派衝突，其中一個幫派在牢房縱火後，釀成敵對幫派鬥毆，目前已知至少釀成41人死亡，當中26人被活活燒死，其餘死者死於槍傷或刀傷，另有7名囚犯送醫。

據悉，屬於18街幫（Barrio 18）的囚犯突然闖入其中一座牢房開槍或放火。

宏國政府公布的畫面顯示，監獄內發現好幾把手槍、一堆大砍刀，及其他刀械武器。

宏都拉斯一座女子監獄20日發生幫派衝突事件，釀成至少41名女子死亡，其中多數人被活活燒死。（圖／美聯社）

宏國檢察總署法醫局長薇雅瑞瓦（Julissa Villanueva）推測，監獄幫派衝突可能始於近期當局試圖鎮壓監獄內的非法行動，她周二強調「不會退縮」。

報導指出，幫派在宏國監獄內有巨大影響力，囚犯會制定自己的規則、販售違禁品，走私槍枝及其他武器進入監獄。

宏都拉斯一座女子監獄20日發生幫派衝突事件，釀成至少41名女子死亡。圖為家屬在監獄外焦急等待。（圖／美聯社）

在監獄外焦急等待的家屬表示，親人確實曾抱怨活在對18街幫的恐懼之中。在監獄外等待的尤賽達（Soriano Euceda）說，因販毒入監的母親及姊姊18日才形容18街幫的囚犯「失控了」，不斷找她們麻煩、鬥毆。

宏都拉斯史上最慘重的監獄慘劇發生在2012年的中部科馬亞瓜（Comayagua）監獄，當時有361名囚犯死於監獄火災，起火原因疑似為火柴、香菸或其他明火引起。

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