網紅「小紅老師 Anissa」今(21日)召開記者會，指控NONO性騷多達20名女性的過程，甚至還有人被載至殘障廁所性侵得逞，對於老婆朱海君是否知情?她表示朱海君當時已經和NONO交往，若知情卻隱瞞不說，行為就與加害者沒兩樣。

小紅老師指出遭NONO性騷時，就時間點推斷當時他正與朱海君交往，不過近來事件連環後，朱海君卻聲稱當時兩人還不認識，對照起來似乎正打臉自己的說法，因此懷疑她說謊，推測朱海君對這些事情應該略知一二，直言若知情卻隱瞞不說，就與加害者沒有兩樣，但以上純屬推測，畢竟朱海君也可能是受害者，一直以來被另一半欺騙。

小紅老師指出至今有20多位受害者，不僅收到許多能當證據的私訊截圖，還有許多錄音檔可以公開，接著指出NONO的性騷行為從多年前就開始，如今遭接連爆料仍矢口否認，主要是鎖定對象向來就找不會爆料的女性為主，加上有些事件太過於久遠，因此咬定受害者拿不出證據，才會打死不肯承認。

小紅老師向曾被性騷擾的受害者喊話，呼籲所有受害者不要害怕，要勇敢願意站出來，才會讓NONO出來面對，至於是否要提告？她指出很多東西沒有足夠證據，必須要集結更多受害者資訊才能提告，接著指出並沒有要藉此破毀壞NONO的家庭，也沒有要求償鉅額賠償金，只希望NONO能夠向受害者認錯道歉。

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