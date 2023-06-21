除此之外，大陸政府對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車，將減半徵收車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過1.5萬元。

新浪財經21日報導，本次享受車輛購置稅減免政策的新能源汽車，是指符合新能源汽車產品技術要求的純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車。

報導稱，本次政策宣布之前，今年3月1日，大陸財政部副部長許宏才在記者會上剛表示，財政部門將全面落實擴大內需戰略，對於購置期在2023年的新能源汽車繼續免徵車輛購置稅。時隔三個多月官方即再次宣布新能源汽車購置稅免徵政策，顯示出大陸當前內需疲軟與官方拚經濟的決心。

資料顯示，該政策始於2014年，自2014年9月1日至2017年12月31日，對購置的新能源汽車免徵車輛購置稅，隨後由於市場反響積極，該政策延續至2020年底。2020年4月22日，財政部等三部委再次公布關於新能源汽車免徵購置稅有關政策公告，確認自2021年1月1日至2022年12月31日，對購置的新能源汽車免徵車輛購置稅。

在消費端，免徵新能源汽車購置稅政策對汽車消費刺激作用巨大。以一輛20萬元的新能源汽車為例，在免徵購置稅政策下，消費者可以節省1.77萬元。

大陸工信部公布的資料則顯示，2022年大陸新能源汽車持續爆發式增長，產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，年增分別為96.9％和93.4％。大陸稅務總局資料顯示，2022年，大陸累計免徵新能源汽車車輛購置稅879億元，年增92.6％。