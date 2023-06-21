中華女籃隊6月26日到7月2日前進澳洲雪梨參加2023年亞洲盃女籃賽，中華民國籃球協會21日公布本屆亞洲盃中華女籃隊名單，由國泰女籃隊總教練鄭慧芸領軍，包括第18屆WSBL總冠軍賽MVP的林育庭、第18屆例行賽年度MVP鄭伊秀等優秀女將入列，努力爭取佳績。
以下為籃協公告全文：
2023年亞洲盃女籃賽訂於6月26日至7月2日在澳洲雪梨舉行，中華女籃隊名單經選訓委員會議審議通過後產生，由亞運女籃培訓隊集訓陣容參賽。
由於亞運培訓隊18人集訓名單中，有5位球員目前先參與世大運賽前集訓，鄭慧芸總教練由其餘培訓球員中遴選12位球員出征本屆亞洲盃，名單包括今年度WSBL冠軍隊國泰人壽、中華電信、台電三隊主力，搭配旅外球員組成。
中華女籃隊今年亞洲盃預賽與澳洲、日本、菲律賓三隊同組，6月26日首戰日本、27日出戰澳洲、28日迎戰菲律賓，分組第一名直接晉級四強，分組二、三名將進行四強晉級賽，勝隊取得四強另外兩席次，敗隊則將進行5-6名排名賽。
2023年亞洲盃女籃賽參賽名單：
總教練：鄭慧芸 教練：林紀妏、陳萓峰
體能教練：吳秉軒 防護員：謝枚芳
球員：陳晏宇、張綺芳、吳侑萱、鄭伊秀、林育庭、陳薇安、黃鈴娟、韓雅恩、陳孟欣、劉昕妤、潘姿吟、劉希曄。
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