立法院臨時會21日舉行「大法官人事同意權案」投票，4位大法官被提名人蔡彩貞、朱富美、陳忠五、尤伯祥均通過57票過半門檻，確定將成為大法官。立法院民眾黨團炮轟，不顧在野黨和民間聯盟的反彈，民進黨今日仍暴力碾壓民意，民進黨若執意以黨意凌駕民意，持續加深社會對於司法的不信賴，相信人民會在2024做出更好的選擇。

民眾黨團批評，不顧在野黨和民間聯盟的反彈，民進黨今日仍以絕對多數的優勢、暴力碾壓民意，強行通過號稱「修憲以來最草率」的大法官審查。民眾黨立院黨團拒絕出席投票，不願見證這場毀憲亂政的荒謬戲碼，立法院不該為執政黨政府背書。

民眾黨團指出，此次4位大法官提名審查過程倉促，從總統提名到立法院行使同意權只有短短22天，部分人選政黨色彩濃厚、行為頗具爭議，民進黨卻不顧社會質疑，下令黨籍立委投下同意票，全國最高民意機關竟成為貫徹黨意的「立法局」，令人完全無法苟同。

民眾黨團認為，大法官負責解釋憲法，並有統一解釋法律及命令之權，其重要程度不言而喻，為了保持司法客觀中立，各界一再呼籲任期應該交錯。昔日馬前總統打破慣例，被民進黨重批「汙辱司法體系」，如今民進黨知錯不改，還把爛攤子甩鍋給下一任領導者，嚴重違反憲政與制衡的精神。

民眾黨團表示，民進黨強行通過這波任命案，未來15位大法官都由蔡英文提名，嚴重損害司法院獨立性，有立法院淪為「立法局」的前例，誰也無法保證司法院不會慘變「司法局」。

4名大法官被提名人闖關成功。（楊亞璇攝）

民眾黨團強調，當前修憲超高門檻、總統赴立院施政報告「備詢」、選罷法排黑、「台美21世紀貿易倡議」未送立法院實質審查等議題是否違憲，各界都在期待大法官能夠秉公說明。唯有秉持專業、獨立、公正的態度，大法官才能夠獨立行使職權，為國人把關憲政及司法的最後一道防線。

民眾黨團痛斥，自從民進黨完全執政之後，行政權獨大、立法權縮小，如今司法權也岌岌可危。民進黨若執意以黨意凌駕民意，持續加深社會對於司法的不信賴，相信人民會在2024做出更好的選擇。