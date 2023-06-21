面對氣候變遷造成的強降雨問題，新北市水利局持續辦理抽水站機組更新工程來因應，自2022年6月1日起辦理長元抽水站2組抽水機組更新，工程經費約3100萬元，施工期間積極追蹤廠商機組更新進度，已於2023年汛期前完成，發揮抽水功能同時搭配預抽水機制，三重地區可增加約3.6萬立方公尺的滯洪空間，提升防洪效能。

水利局長宋德仁說，長元抽水站機組建置已超過20年，因設備老舊、抽水量能不足，故急需汰換更新，以因應極端氣候劇烈降雨；三重地區以往是積淹水熱點，水利局研擬多方紓解方案，除了與三重高中、新北高中及正義國小合作，在校園內建置透水保水設施，容納下雨時排放不及的雨水，經計算後可以增加約1.46萬立方公尺的滯洪空間，並搭配執行預抽水機制，能有效控制下水道水位，讓民眾在下雨時不再擔心淹水事件發生。

長元抽水站黃站長說，以前抽水站操作，都是下水道水位達到約8至9成滿時，抽水站才進行抽水，2020年起執行預抽機制後，抽水站就會在豪大雨事件發生前，提前開啟機組抽水應變，可將水位抽降至-0.8公尺，這次更新後的抽水機組，水位可降低至-1.2公尺，比更新前再降低了0.4公尺，這樣下雨時能夠容納更多雨水，可達1.1萬立方公尺的滯洪空間。

他說，此外在搭配更新後的機組及預抽機制下，操作人員就多了應變時間，而且剛更新完的設備，妥善率高，更能夠降低積淹水風險。

水利局表示，受極端氣候影響，超過保護標準的強降雨將逐漸成為常態，機組更新工程是需要持續辦理，水利局預計在今年8月底前，完成7座抽水站24組抽水機組更新，未來將繼續更新8站35組抽水機組，總經費約需9億300萬元，將持續爭取中央經費補助汰換老舊機組，讓防汛工作更升級。