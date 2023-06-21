近年大陸大學畢業生的就業重心逐漸下沉，應屆大學生在地級市及以下地區就業的比例提升明顯。尤其在縣城體制內公家單位吸引力明顯增強。據報告顯示，2022屆大學畢業生到縣級城市及以下地區就業的比例佔比25％，較2018屆增幅25％；高職占比28％、增幅為27％。

同時在縣級城市及以下地區就業的2022屆大學畢業生中，在政府及公共管理部門就業的比例也提升至14.9％，較2018屆的增幅為27％。

據第一財經引述廣東省體改研究會執行會長彭澎說，縣域體制內的工作機會比較穩定，且收入水準在當地比較不錯。現在很多縣離城市群不遠，基本都通了高速公路，有些地方也通了高鐵，拉近了到大城市的時空距離，使得對畢業生的吸引力在增強。

另據麥可思最新發佈的報告顯示，應屆大學生在直轄市與副省級城市的就業比例也反向呈下降趨勢。其中，大學從2018屆的17％、30％下降至2022屆的13％、28％；高職則從2018屆的11％、28％下降至2022屆的9％、25％。

但此變化也與大學擴招、畢業生逐年增多有關。資料顯示，2022年高校畢業生總規模達到1076萬人，規模首次突破千萬，而2020年應屆高校畢業生為874萬，兩年增加了202萬人。面對大城市的職位數量相對穩定，新增需求不會大幅增長，很多畢業生只能選擇到中小城市及縣域地區。