今（21）日一份2024總統大選最新民調顯示，民進黨參選人賴清德支持度為31.89％，穩坐冠軍寶座，民眾黨參選人柯文哲24.62％緊追在後，國民黨參選人侯友宜則以17.93％暫居第3，尚未決定的民眾則有19.62％。
中廣與蓋洛普公司今公布最新民調，結果顯示賴清德持續領先，且侯友宜再度排行老三，支持度甚至跌破2成。分析調查顯示，賴清德在30至39歲及60歲以上的民眾中，均有近4成的支持度，柯文哲則受到20至29歲的民眾喜愛，支持度高達46.76％；而政黨支持者的部分，賴獲得89.68％的綠軍支持，民眾黨支持者也有78.31％挺柯，但侯友宜僅得到61.2％的藍軍支持。
而在各種假定組合中，僅「藍白合」一種情況有機會擊敗民進黨，數據顯示「侯柯配」可獲得39.6％的民眾力挺，且藍軍及民眾黨支持者均有近8成表態支持，而賴清德在與駐美代表蕭美琴搭檔的情況下，僅能獲得34.58％的支持度。
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