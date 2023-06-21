感謝旺旺中時舉辦第一屆「金融服務評鑑大賞」，督促業界不斷努力提昇服務品質。中國信託一直以來將客戶的服務體驗視為一趟旅程，運用各項創新數位科技，將AI、大數據、RPA流程機器人…等多種技術從端(服務起點)到端(服務終點)進行客戶旅程的改造，進而將客戶服務的細膩度提升到不同層次，這也成就了中信銀行在服務品質上的競爭力。

近年來我們也致力於運用AI智能技術打造創新服務體驗，推出「智能客服小C」和「AI語音客服」，創造如同真人互動一般的智能服務體驗，更透過多模式、多接點及跨渠道的串聯，讓真人與AI人機協作緊密的結合，讓服務體驗更加即時、快速且流暢。

中信銀行身為數位金融領導品牌，以客戶視角重新建構流暢且高效的服務旅程，讓各年齡層客戶體驗到無時不在、無所不在的金融服務，達成Banking My Way「隨你數位」之境界。