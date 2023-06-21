【全程字幕】5億高中生墜樓！夏姓父子殺人罪不起訴 檢方曝事證：無充分跡證 @ChinaTimes ​

台中5億高中生命案今天偵結，夏姓父子涉殺人罪因證據不足獲不起訴。檢方根據10樓欄杆留有抓痕、死者DNA，比對墜樓路徑及致命傷，推定賴男應是先撞屋簷、導致樹枝被折斷，墜落到地面，維持「高樓層墜樓」判斷。針對法醫高大成質疑，賴男從高處墜落，但外觀卻僅有手臂骨折不符常理，檢方也指出過去台中、桃園皆有高度墜樓「頭顱無骨折」案。

台中地檢署表示，根據10樓陽臺欄杆所遺留手掌痕、手抓握痕及陽臺外側前緣平臺上亦有擦狀抹痕，並在欄杆外側檢出死者DNA等情，比對現場勘查採證之墜樓路徑及身上之致命傷(外觀呈平行 2 條傷痕狀，左後背部鈍挫傷，引起左側多處肋骨骨折、兩側血胸、胸腹部多處臟器破裂出血而死亡)，死者應係撞擊該社區大樓凸出屋簷，再墜落樹叢、壓擠折斷樹枝減緩衝擊後掉落地面，維持「高樓層墜樓」判斷。

而針對高大成質疑，賴男從10樓高處墜落，但外觀卻僅有手臂骨折不符常理。檢方指出，死者經解剖鑑定後，法醫研究所法醫師於偵查中到庭證述稱，死者因其墜落後體表並無裂開，故其倒臥現場並無血液噴濺痕跡，又死者除胸腹部臟器破裂出血約 800cc 外，臟器破裂，血液都流在胸腔及腹腔內，是屬於多重創傷，所以有傷及循環系統造成胸腹部臟器破裂出血，並有兩肺破裂塌陷、血胸，所以肺部無法呼吸…死者胸腔、腹腔出血大約 800cc 左右，加上兩肺已塌陷無法呼吸，所以還是可能導致他死亡。

檢方也強調過去台中、桃園皆有高度墜樓「頭顱無骨折」案。

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