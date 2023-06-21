英國房地產公司Zoopla說，要價和約定的租金上漲繼續超出收入，五月租戶花掉了稅前收入的28.3%，用於支付租金，高於10年平均水準的27%。

五月的資料標誌著，租金的漲幅連續第19個月超過收入。

Zoopla執行總監Richard Donnell說：「租房的成本正處於十年來的最高水準，一些租房者承受壓力的跡象正在顯現，特別是那些低收入的租房者」。

倫敦租房者的壓力更高，平均租金佔總收入的40%。

Donnell說，供需之間長期不平衡，繼續推高房價。他預計，由於租戶承受壓力有限，預計2024年房資增長速度將放緩。

隨著高通膨和工資強勁增長，加大了英國央行(BoE)進一步加息的可能性，尋求抵押貸款的房主和潛在買家，正面臨不斷上升的抵押貸款利率。

Zoopla的報告顯示，難以支付房租的人數出現增長，有15%的租客表示，他們很難支付房租；而在截至11月的6個月裡，這個比例為10%。