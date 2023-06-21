對於下半年的房市，賴正鎰認為，房市利空消息已出盡，股市也回到萬七，下半年進入總統及立委選舉的熱季，中央及各縣市政府必會端出更多建設利多，近來頻頻宣布重大交通建設完工或新規劃的內需建設政策，他預估下半年的房市交易量應可緩慢回春，買房人氣回籠。

賴正鎰宣布，鄉林近期準備在13、14期購地之外，也跨過濁水溪，回到雲林故鄉蓋涵碧樓及住宅，鄉林不久前才購入斗六車站旁核心鬧區1600坪土地，預計明年初推案。

鄉林在台北市中山區基地1100坪吉林都更案，8月即將推出，此案總銷約26億元，位於民權東路商圈的燙金地段，鄰近行天宮及花博新生公園，生活機能、交通優越。另外，基地約2125坪的萬華都更案，總銷約52億元，也可望趕在今年底或明年初取得建照並公開銷售。

鄉林在手已準備超過總銷1,000億元的土地案量，足以未來五年推案之用，朝每年計畫維持300至500億元推案量，台灣方面購地計畫持續進行，雙北、桃園、台中及彰化、雲林等地，這兩年至少會再購入五塊土地。

鄉林在大陸地區推案計劃方面，賴正鎰說，朝著商業與住宅雙向開發目標前進。其中南京「涵碧樓行館」酒店式公寓與「涵碧樓金融中心」商辦，目標要在今年完銷；而成都涵碧天下總銷售量約台幣460億元，將分年推案。