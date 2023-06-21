大陸海關總署宣布即起恢復台灣鳳梨釋迦進口，行政院副院長鄭文燦21日指出，「下禁令也是中方，解開禁令也是中方」，這樣的政治操作的方式，是把貿易問題當工具，不是正常兩岸經貿的往來，只會讓農漁產品問題更加複雜化。

鄭文燦上午出席2023、2024年度300億中央擴大租金補貼專案計畫啟動記者會，媒體問及，陸方宣布部分廠商鳳梨釋迦進口，未來行政院會鼓勵台東果農出口輸陸，或是全面禁止？

對此，鄭文燦批評，陸方本次開放式指定縣市、指定廠商，這並非正常農產品貿易模式，若能正常進行農產貿易，對雙方來說都是好事，盼未來兩岸經貿能在正常軌道上，對雙方來說才是真正的對等互惠互利，若有意操作，只是讓農漁產品問題更加複雜化。

鄭文燦說，目前台灣銷往中國的農產品比例已大幅下降，台灣開拓多元外銷市場政策非常具有成效，他指出，目前許多個別品項很多都已經降到10％以下，相信我國農產品有更多銷路、更多選擇，才能維持價格穩定，不會因為政治介入而影響某年、某季的價格。