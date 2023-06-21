華友聯（1436）去年每股稅後盈餘6.54元，21日股東常會通過配發現金股息5.156元，因缺工、缺料影響，原本可望今年交屋入帳的台南CASA將延至明年完工，與NeXT21成為明年的營收來源，今年除了19日處分楊梅2,690坪的業外收益，後續還有洽談中的工業土地銷售，可供入帳。

華友聯董事長陸炤廷表示，原本預計今年可以完工交屋、總銷金額約23.3億元的台南CASA住宅大樓，因缺工、缺料，將延至明年3月才能開始交屋，因此，今年本業的營收只剩目前銷售中的成屋I世界，可供銷售入帳的金額剩下5.5億元。

今年的營收，部份要靠業外收益，去年董事會及股東會通過出售、位於楊梅上田段土地15,753坪，今年已陸續有多位買方接觸，該案共分割為7塊，並於6月19日銷售其中一塊2,690坪，售價4.32億，處分利益約3.6億元，將在今年入帳，「希望後面陸續能有不錯的業外入帳」。

但，為了彈性處分楊梅土地，華友聯股東常會也通過依據市場狀況，調整處分價格，陸炤廷說，主要是考量角地的價格有可能低於去年股東常會通過不低於每坪16萬元。 至於2024年、明年的營收來源，除了已完銷，但延到明年才交屋、總銷約23.3億元的台南CASA大樓，還有預計明年2月取得使照，4月後開始交屋的「NeXT21」住宅大樓，「NeXT21」總銷約72億元，目前已售出逾13億元了，陸炤廷指出，CASA和NeXT21這2個建案，預估明年可望合計入帳40億元左右，對公司明年穫利應有不錯助益。

他說，為了未來的營收鋪路，華友聯去年（2022年）即已司推出2個預售個案，除了「NeXT21」之外，另一個是高雄小港的「power city」，總銷金額47億元，「power city」預定2025年完工，成為2025年營收主力之一。

陸炤廷表示，「NeXT21」和「power city」，兩案都規劃首購及換屋產品，符合目前市場剛性及換屋需求，銷售都比較穩定，雖然目前房地產市場干擾甚多，政策面對房地產不甚友善，加上政府5次升息及限縮貸款，第2戶貸款限7成，增加購屋者負擔，對換屋族及投資客影響甚大。

他說，政府打炒房，目前除了首購客戶以外，投資客幾乎消失，買氣也衰退不少，但因高雄歷年來房價基期都比其他縣市低甚多，且台積電設廠利多消息不斷，加上營建成本不斷上漲，房價易漲難跌，長期趨勢來看，高雄房地產市場還是會回歸基本面，因此，華友聯也會加強公司經營管理，調整應對市場的變化，做好產品設計及品質、售服等，建立消費者心目中理想的品牌印象。

陸炤廷表示，華友聯未來推案，也將走精緻路線，重質不重量，並尋求同業策略聯盟、共同開發，發揮各家所長，創造1+1大於2的功效，今年10月武廟案準備開工，明年9月鳳山三井合作案也將開始動工，希望帶給購屋者更好的選擇機會。