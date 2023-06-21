士林電機去年營收及獲利雙雙締造史上新高，EPS攀升至3.86元，攀歷史新高，21日股東會通過每股配發現金股利2元，平歷年配息最佳紀錄。會中也通過改選12席董事及3席獨董。士電隨即召開董事會，推舉許育瑞續任董事長。

仰德集團董事長兼執行長許育瑞21日缺席士林電機股東會，由仰德集團副執行長兼士林電機總經理謝漢章主持。

士電揭櫫今年經營方針，首先是強化核心優勢、擴大台灣市場佔有率；其次積極參與綠能產業及軌道建設等公共工程；第三、發揮品牌及通路優勢，開拓新商品事業；第四、加強自有品牌外銷，以東協及美國為首要拓展市場，並持續鞏固日系夥伴關係；第五、組織效能優化，加強人才延攬及育成；第六、致力追求永續經營、落實倫理遵法及加強風險管理。

士電股東會承認去年營業報告書及財報，去年合併營收達238.21億元，年增幅15.9％，稅後純益20.1億元，年成長11.4％，EPS為3.86元。通過盈餘分配案，每股配發現金股利2元。為強化統包工程市場競爭力，這次股東會修改公司章程，新增自來水管承裝商、配管工程、冷凍空調工程及消防安全設備安裝工程等營業項目。

士電股東會改選12席董事，仰德投資事業拿下六席董事，法人代表計有許育瑞、謝漢章、楊圳卿、許家堯、楊聰賢、董濟仁等六人。日本三菱電機株式會社取得四席董事，分別由川合敏生、香村英彰、杉山伸也、國枝雅之四人擔綱、新保投資法人代表林柏峰、昌慶法人代表甘錦裕。獨立董事由前行政院副院長林信義、士林電機前處長顏成昭及士林電機前副總經理胡趙豐三人出任。