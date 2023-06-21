台中市某高中女校友在臉書表示，在學時蕭姓男老師向她索要裸照，嚴重違反教師倫理，已提出校園性別事件申請。台中市政府教育局表示，已督促學校加速調查。校方也指出，下周二6月27日將開教評會決定是否停聘該師，另，該師目前已請假。

女校友在臉書指出，蕭姓教師利用她的愛慕與她發展成師生戀關係，更像她索要正面裸照，曾對她肢體性騷擾包括擁抱、摸臀部等，明知她未成年還大肆談論18禁內容，明顯違反教師倫理。

台中市教育局長蔣偉民強調，，調查中的校園事件須保障學生權益，為避免行為人有機會接觸學生，校方應做出蕭姓教師停聘靜待調查的決議。（張亦惠攝）

市府教育局表示，此案校方於6月4日進行校安通報及社政通報，教育局積極督促學校於6月12日召開性別平等教育委員會，決議受理並外聘委員組成調查小組調查處理中，學校6月20日召開教評會，為求慎重並充分討論，預計6月27日再次召開教評會討論是否予以停聘；本案若調查成立，將依規嚴辦，絕不寬貸。

教育局長蔣偉民強調，調查中的校園事件須保障學生權益，為避免行為人有機會接觸學生，校方應做出蕭姓教師停聘靜待調查的決議，市府將持續督促學校加速調查程序、釐清案情，還給受害者公道。教育局說，市府設有檢舉專線、e-mail信箱等多元管道，呼籲潛在受害者勇敢站出來，讓加害者承擔後果，彰顯社會正義。

校方指出，該名蕭姓教師2016年進入學校任教，過去沒有接獲相關投訴，目前該教師已向學校請假，待下周教評會決定是否停聘。

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