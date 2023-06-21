昨（20）日有民眾騎乘機車行經新北市永和區福和橋時，見1名女子手撐陽傘、腳踏電動平衡輪，態度從容在機車道上緩速前行，影響其他機車行車安全，民眾將行車紀錄器拍攝的影像PO上臉書社團，呼籲警方加強取締。

新北市永和警分局回應，分局將加強攔查取締，查獲將依《道路交通管理處罰條例》「個人行動器具」不得行駛於道路，處行為人新台幣1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用。