台北市立動物園特別在端午節當天為動物準備特製冰粽。（動物園提供）

端午節快到了，台北市立動物園特別為新熱帶雨林區黑冠松鼠猴及非洲動物區黑猩猩們享用特製冰粽，保育員將在22日上午11時送一批冰粽給黑冠松鼠猴，下午2時30分則會送給黑猩猩家族，歡迎民眾入園陪動物們吃冰粽消暑。

動物園中央廚房22日上午11時，首先快遞一批迷你版冰粽到新熱帶雨林區，由保育員將竹葉包裏的水果脆冰分送給每一隻黑冠松鼠猴；下午2時30分再將另一批用月桃葉包裏的水果脆冰送到非洲動物區，由保育員從高處仿岩拋投給黑猩猩家族享用。

動物園說明，今年端午節的限量冰粽，由西瓜、甘蔗、鳳梨、紅蘿蔔及芭樂等組成，依照動物適口性分切成小塊，混合清涼爽脆的碎冰，用竹葉、月桃葉及天然草繩仔細地包裏加以固定，食材天然無負擔，最適合動物們享用。

動物園長諶亦聰表示，動物們在戶外感受到太陽威力，普遍有食慾下降的現象，故每年初夏，動物園中央廚房將開始蒐集保育員羅列的冰品訂單，並展開製冰計畫，每周依各館區指定時間配送到府，讓動物們在炎炎的夏季裡，也能開心地享用冰品，稍解暑意。

動物園補充，提供各種動物夏季限定的冰品，目的是為幫動物消暑及增加行為豐富化。各式各樣季節限定的新鮮蔬果與飲用水調製冷凍而成，再送給動物們享用，經由豔陽的照射，冰塊似水晶般地晶瑩剔透，蔬果也愈發顯得鮮艷欲滴，冰凍食材增加採食難度，延長進食時間，對動物而言，是一項好吃又好玩的消暑盛品。