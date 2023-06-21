近一、兩年不斷爆出政治人物的論文涉及違反學術倫理，但各大學處理方式不一，引發爭議。教育部委託學者研究，建議學校處理學倫事件時，公開與否的決定應程序化，可在選擇性、去識別化地公開具代表性的真實案件，以達到教育宣導、警示作用。

教育部委託國立大學校院協會進行「大專校院學術倫理案件調查報告書內容與撰寫之研究」，由國大會理事長、中央大學校長周景揚主持，陽明交通大學副校長周倩、陽明交大科技法律學院教授林建中擔任共同主持人，他們在今天於台中靜宜大學舉行的「大學校院教務、校務經營主管聯席會議」中發表。

學倫案件處理結果是否公開？周倩表示，近來社會大眾將學術誠信視為個人誠信的一部分，在國外，對於違反學倫的的處理結果公開程度也不一，像日本名古屋大學是去識別化公開、美國加州大學聖地牙哥分校則不公開、荷蘭蒂爾堡大學則視個別案件狀況公開。

依我國國科會的規定，學倫案件經學術倫理委員會審議會作成處分建議者，除停止申請及執行補助計畫、申請及領取獎勵（費）2年以下外，以公開為原則。國科會的學術倫理案件如果情節較為重大，受到停權2年以上處分者，基本上會被公開。

周倩提出具體建議，各校在修訂學倫案件處理規定時，將公開與否的決定程序化，例如經過某個委員會的討論與決議，或是經校長同意後再公開。而為了達到教育宣導及警示作用，可仿照國科會模式，選擇性、去識別化公開具代表性的真實案件。

對於違反學倫的學位論文處理方式，周倩建議，學位論文因違反情節較重撤銷學位者，不開放修改論文；違反情節較輕者，應該讓學生有修正論文的機會。但達到撤銷學位的程度時，學界慣例是不開放修改，且若開放修改或重考學位考試，須暫時恢復學籍，涉及修業期限問題，也不符合民眾對高等教育的信任和期待。

教育部同時委託私立大學校院協會研究「論文實務報告暨學倫調查機制研究成果案」，參與計畫的台科大名譽教授周宜雄建議，專業實務研究的成果貢獻及其衍生性成就，可用書面形式以外的材料補充，例如數位影像等。

周宜雄同時建議應該設置修課型碩士，但不是每個領域都適用，通常以商業管理、金融、人力資源管理、會計、工程、資訊科技、教育、醫療保健、法律等領域比較適合。

教育部高教司長朱俊彰表示，目前委託案都只是期中報告，等到期末報告出爐後，教育部會請各大學來討論，看如何落實。