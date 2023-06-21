探索知名沉船「鐵達尼號」的觀光潛艇18日失聯，至今仍然下落不明，美加法軍方都緊急投入搜救。搜救人員偵測到海底傳來敲擊聲，顯示船內乘客可能還活著，仍在等待救援。

《滾石雜誌》20日晚間取得美國國土安全部（Department of Homeland Security）的內部電子郵件，信中透露一架參與搜救的加拿大P-8「海神式」海上巡邏機（P-8 Poseidon），在失事海域偵測到海下傳來敲擊聲，頻率為每30分鐘一次。

報導指出，在得知海下可能出現呼救訊號後，當局立刻投入更多聲納設備，在4小時後仍持續探測到敲擊聲。

另一支搜救隊伍「探險家協會」（Explorer Society）也在當地時間20日下午2點左右（台灣時間21日凌晨零時30分）偵測到敲擊聲。

美國國土安全部一名官員表示，敲擊聲應該來自於失事潛艇，不過自昨天以來，已經沒有再聽到任何聲響。

美國海岸巡邏隊昨（20）日下午召開記者會，聲明搜救行動「目前還未出現任何成果」。

觀光潛艇「泰坦號」（Titan）18日下潛約1小時45分後就與水面失聯，營運公司「海洋之門」（OceanGate）在船隻失聯8小時後通報海岸巡防隊。美國、加拿大軍方和一艘配有遙控潛水器的民間商船都參與了搜救。

法國海洋開發研究院（Ifremer）也應美軍要求，派出一艘配有水下自主機器人的科學研究船Atalante加入救援。這款機器人可以潛入海底6000公尺深度，鐵達尼號沉船的位置大約在海下3800公尺，預計將在美東時間21日晚間8點抵達。