明天將迎來端午連假，連假出遊車潮多，你也有一上車就易情緒失控的「路怒症」嗎？台劇《人選之人》掀起MeToo風潮，劇中主角駕車飆罵片段也引發網友討論，「我也有這個症頭ㄟ」；奇美醫院精神醫學部部長林健禾建議，用路人感到不耐煩時，可透過聆聽輕鬆音樂或靜心冥想，使身心放鬆，或避開塞車路段，降低「路怒症」發生的可能。

馬路交通亂象不少，有網友抱怨，台灣交通根本就是「怒路症」溫床，隨著明天就是端午連假，有網友說，雖然放連假很開心，但出門就要面臨塞車之苦，一想到就「凍未條」，也有網友直言「天氣愈熱愈煩躁，路怒症的駕駛感覺也變多了」；針對開車如何降火氣？網友也紛紛挖出壓箱寶，有人建議吸薄荷緩和情緒，也有網友分享塗抹白花油可紓壓等妙方。

網友分享開車如果遇上塞車火氣大，薄荷香氣可紓壓。（曹婷婷攝）

「路怒症」到底該如何改善？奇美醫院精神醫學部長林健禾表示，「路怒症」是一種情緒失控症狀，常見於開車途中遇到塞車或其他駕駛行為不當時，駕駛可能會出現憤怒、挑釁、斥責等行為。

林健禾建議，用路人如果開車開始感到不耐煩時，可先尋求冷靜，若還是感到緊張，則可透過聆聽輕鬆音樂或靜心冥想，讓身心放鬆，或是做好行前規畫，收聽即時路況以避開塞車路段。他也說，用路人可以提醒自己，「行車安全才是最重要的，塞車只是一時的！」藉此轉換心情，避免「路怒症」上身。