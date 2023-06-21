新竹市社會福利服務中心暑期親子活動豐富有趣、精彩可期，今年的活動包含親子手作DIY、親子講座、青少年彩妝、攝影課程、戶外電影院及社福宣導市集等，希望讓竹市的兒童、少年及社區民眾，過個有趣又有意義的暑假。

市長高虹安表示，新竹市是全國最年輕的城市之一，新竹市14歲以下人比例為全國最高，市府致力營造親子友善環境，也加速推動「0至6歲市府養」社福政策，希望減輕市民育兒負擔，而在即將來臨的暑假，市府也安排了多項適合親子休閒的活動，讓竹市成為老幼共好的幸福城市。

社會處長黃佳婷表示，竹市社會福利服務中心提供民眾福利諮詢及脆弱家庭個案管理服務，並定期辦理社區預防宣導活動，從暑期開始持續到下半年度，已規畫多元豐富的活動。

其中，東區社福中心在7月12日及7月15日辦理「一起找到新方向」社區宣導親子烘豆DIY；8月19日及9月2日辦理「打開親子之鑰」親子講座；北區社福中心7月21日辦理「魚你CAKE在一起」脆弱家庭親子活動，滿足弱勢家庭的親子休閒需求，並提供單日居家照顧服務；香山區社福中心在7月30日及10月28日辦理「與你《香》遇，讓愛飛翔」多肉蠟燭杯親子手作活動。

另還有適合青少年的「人生影家」攝影課程，以及「當1個不玩美的人」彩妝課程將在7、8月辦理，盼透過攝影及彩妝課程提供青少年正向休閒經驗，提升青少年整體自我認知及自信心，進而增進與他人正向互動關係。

此外，不僅是室內靜態知性的系列活動，7月22日也將在孔廟廣場辦理社福宣導市集，結合各項社會福利服務單位辦理設攤宣導，傳遞予民眾社福觀念。

8月19日在頂福里市民活動中心旁廣場辦理「星空下《香》遇」戶外電影院，挑選迪士尼電影「青春養成記」，電影播放前亦邀請在地社區及民間單位提供社福宣導，讓香山在地民眾可以就近獲得福利諮詢，現場也會邀請菲力哥哥帶來魔術表演，讓孩子們都可以留下印象深刻的暑期回憶。相關活動訊息請至社會處網站瀏覽。